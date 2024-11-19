Появилось видео, как скорая снесла девушку в Екатеринбурге

В реанимобиле находился пациент в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Появилось видео, как машина скорой помощи с пациентом снесла 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый возле станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Кадры аварии, случившейся утром 19 ноября, публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Реанимобиль двигался по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы с включенной мигалкой. Однако девушка переходила дорогу в наушниках и не услышала приближающуюся машину СМП.

Пострадавшую перенесли в другую машину СМП и госпитализировали. В момент ДТП скорая перевозила пациента в тяжелом состоянии. Управлял машиной 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.