Появилось видео, как скорая снесла девушку в Екатеринбурге

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В реанимобиле находился пациент в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

Появилось видео, как машина скорой помощи с пациентом снесла 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый возле станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Кадры аварии, случившейся утром 19 ноября, публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Реанимобиль двигался по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы с включенной мигалкой. Однако девушка переходила дорогу в наушниках и не услышала приближающуюся машину СМП.

Пострадавшую перенесли в другую машину СМП и госпитализировали. В момент ДТП скорая перевозила пациента в тяжелом состоянии. Управлял машиной 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.

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Появилось видео, как машина скорой помощи с пациентом снесла 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый возле станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Кадры аварии, случившейся утром 19 ноября, публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Реанимобиль двигался по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы с включенной мигалкой. Однако девушка переходила дорогу в наушниках и не услышала приближающуюся машину СМП. Пострадавшую перенесли в другую машину СМП и госпитализировали. В момент ДТП скорая перевозила пациента в тяжелом состоянии. Управлял машиной 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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