Семеро военных ВСУ предстанут перед судом за вторжение в Курскую область

Военная прокуратура Московского округа передала в суд материалы уголовного дела против семи военнослужащих ВСУ, которые были задействованы в нарушении границ Курской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«В суд направлено уголовное дело в отношении военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка. <...> По данным следствия, украинские военные в начале августа текущего года незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области в целях осуществления террористической деятельности., — передает ТАСС сообщение прокуратуры.
По данным следствия, боевики ВСУ организовали огневые позиции в Курской области. Обвиняемые неоднократно осуществляли обстрелы российских военных и мирного населения. Прокуратура предъявила военнослужащим обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Уголовное дело передано в суд.
Ранее верховный суд ДНР вынес решение о приговоре в отношении восьми военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обвиняемых в артиллерийском обстреле Мариуполя. По данным следствия, каждому из осужденных было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 17 лет. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.
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