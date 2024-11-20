Байден отправит на Украину запрещенные противопехотные мины: что это такое и чем они опасны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил решение о передаче Украине противопехотных мин (ППМ). Предполагается, что они должны способствовать укреплению оборонительных возможностей страны в условиях продолжающегося наступления российских сил. Что это за мины и почему они запрещены — в материале URA.RU.
Что из себя представляют противопехотные мины и их роль
Противопехотные мины являются одним из видов вооружений, предназначенных для борьбы с живой силой противника. Эти мины разрабатываются специально для того, чтобы противостоять пехоте, в отличие от противотанковых мин, которые направлены на уничтожение или повреждение транспортных средств.
Мины могут быть эффективным средством для сдерживания или замедления продвижения сухопутных войск противника. Их быстрое развертывание позволяет использовать их в качестве временных барьеров, которые могут оказать значительное влияние на ход военных операций.
Одной из ключевых особенностей противопехотных мин, предоставленных США, является их «непостоянный» характер. Это означает, что мины становятся инертными после определенного периода времени, который может варьироваться от нескольких часов до двух недель. Они оснащены электрическим предохранителем, который требует питания от батареи для активации детонации.
Опасности противопехотных мин и причины их запрета
ППМ представляют собой один из наиболее спорных видов вооружений из-за их долгосрочного воздействия на гражданское население и окружающую среду. Эти мины способны оставаться активными многие годы после окончания конфликтов, продолжая угрожать жизни и безопасности.
Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году, стала важным шагом в борьбе против применения противопехотных мин. Конвенция запрещает использование, производство, накопление и передачу ППМ. На сегодняшний день к документу присоединились 164 страны, однако крупнейшие производители и пользователи такого вида оружия, включая США и Россию, не являются участниками конвенции.
США ранее ограничивали использование противопехотных мин
Совет национальной безопасности США в 2022 году объявил о значительных изменениях в политике использования противопехотных мин. Эти изменения предусматривали ограничение применения такого оружия в соответствии с ключевыми положениями Оттавского договора, который является международным соглашением о запрете противопехотных мин.
Согласно новой политике, США внесли изменения в практику применения противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. Президент США Джо Байден также ввел запрет на разработку и производство некоторых типов противопехотных мин, которые запрещены Оттавским договором.
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