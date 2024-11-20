Залужный готовит обучающихся в Британии бойцов ВСУ к неминуемой смерти

Бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил о малых шансах на выживание украинских военных, обучающихся в Британии. Он посоветовал бойцам Украины научиться не бояться смерти.
«Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание <...> Учитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза»», — передали слова Валерия Залужного в британском издании The Sun.
Шансы на выживание обучающихся в Британии украинских бойцов крайне невелики, подчеркнул экс-главком ВСУ. Он сделал это заявление во время посещения военной базы на востоке Англии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.