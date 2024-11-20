Залужный готовит обучающихся в Британии бойцов ВСУ к неминуемой смерти

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Экс-главком ВСУ посоветовал бойцам ВСУ, проходящим обучение в Британии, научиться не бояться смерти
Экс-главком ВСУ посоветовал бойцам ВСУ, проходящим обучение в Британии, научиться не бояться смерти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил о малых шансах на выживание украинских военных, обучающихся в Британии. Он посоветовал бойцам Украины научиться не бояться смерти.

«Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание <...> Учитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза»», — передали слова Валерия Залужного в британском издании The Sun.

Шансы на выживание обучающихся в Британии украинских бойцов крайне невелики, подчеркнул экс-главком ВСУ. Он сделал это заявление во время посещения военной базы на востоке Англии.

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Бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил о малых шансах на выживание украинских военных, обучающихся в Британии. Он посоветовал бойцам Украины научиться не бояться смерти. «Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание <...> Учитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза»», — передали слова Валерия Залужного в британском издании The Sun. Шансы на выживание обучающихся в Британии украинских бойцов крайне невелики, подчеркнул экс-главком ВСУ. Он сделал это заявление во время посещения военной базы на востоке Англии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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