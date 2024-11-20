В пермских банках возникла острая нехватка долларов нового образца

В Перми банки перестали выдавать доллары нового образца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Найти новые доллары в пермских банках сложно
Найти новые доллары в пермских банках сложно Фото:

В банках Перми образовался дефицит долларов нового образца. Так называют купюры, которые ввели в оборот после обновления дизайна в 2013 году. О нехватке новых долларов URA.RU рассказали в пермских банках.

«Сейчас с долларами большая проблема. Новых купюр нет, но есть старые в ограниченном количестве», — рассказали в «Сбере» корреспонденту агентства.

В других крупных банках, таких как «Альфа-Банк» и ВТБ, тоже оказались только доллары, выпущенные до 2013 года. В «Фора-Банке» сообщили, что валюту давно не привозят. В банках продают только купюры, которые приносят горожане. Но новые купюры в Перми все же можно купить. В ограниченном количестве доллары, выпущенные после 2013 года, продают в отделении «Норвикбанка».

Директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Алина турагент» отметила, что разницы между старыми долларами и новыми нет. В зарубежных странах принимают все купюры. Но старые берут по менее выгодному курсу или меняют с комиссией, поэтому лучше везти за границу новые доллары.

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В банках Перми образовался дефицит долларов нового образца. Так называют купюры, которые ввели в оборот после обновления дизайна в 2013 году. О нехватке новых долларов URA.RU рассказали в пермских банках. «Сейчас с долларами большая проблема. Новых купюр нет, но есть старые в ограниченном количестве», — рассказали в «Сбере» корреспонденту агентства. В других крупных банках, таких как «Альфа-Банк» и ВТБ, тоже оказались только доллары, выпущенные до 2013 года. В «Фора-Банке» сообщили, что валюту давно не привозят. В банках продают только купюры, которые приносят горожане. Но новые купюры в Перми все же можно купить. В ограниченном количестве доллары, выпущенные после 2013 года, продают в отделении «Норвикбанка». Директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Алина турагент» отметила, что разницы между старыми долларами и новыми нет. В зарубежных странах принимают все купюры. Но старые берут по менее выгодному курсу или меняют с комиссией, поэтому лучше везти за границу новые доллары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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