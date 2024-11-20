Россию шокировал отказ США поддержать прекращение огня в Газе

США после своего отказа поддержать прекращение огня в Газе несут полную ответственность за гибель десятков тысяч палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
«Сегодня вы [США] окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев», — сказал Небензя. Его слова приводит ТАСС.
Ранее США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. В тексте резолюции также было указано о предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению, передает RT.
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