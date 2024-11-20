Россию шокировал отказ США поддержать прекращение огня в Газе

Небензя: США расписались в ответственности за гибель людей в Газе
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США расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев, заявил Небензя
США расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев, заявил Небензя Фото:

США после своего отказа поддержать прекращение огня в Газе несут полную ответственность за гибель десятков тысяч палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Сегодня вы [США] окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев», — сказал Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Ранее США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. В тексте резолюции также было указано о предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению, передает RT.

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США после своего отказа поддержать прекращение огня в Газе несут полную ответственность за гибель десятков тысяч палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. «Сегодня вы [США] окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев», — сказал Небензя. Его слова приводит ТАСС. Ранее США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. В тексте резолюции также было указано о предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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