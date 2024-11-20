20 ноября 2024

В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме предложили ввести универсальный платежный код Фото:

В Госдуму РФ внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Код позволит принимать все виды платежей, указано в проекте.

«Документ устанавливает обязанность банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только при помощи универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Банки должны будут обеспечить возможность использовать код во всех технических устройствах и программных средствах», — указано в законопроекте, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом пишет «Интерфакс».

Код позволит принимать все виды платежей, включая СБП, платежные решения банков, и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, код обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков.

Сообщалось, что в России разрабатывается аналог Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбербанк», а пользовать им смогут владельцы как iPhone, так и Android.

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В Госдуму РФ внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Код позволит принимать все виды платежей, указано в проекте. «Документ устанавливает обязанность банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только при помощи универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Банки должны будут обеспечить возможность использовать код во всех технических устройствах и программных средствах», — указано в законопроекте, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом пишет «Интерфакс». Код позволит принимать все виды платежей, включая СБП, платежные решения банков, и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, код обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков. Сообщалось, что в России разрабатывается аналог Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбербанк», а пользовать им смогут владельцы как iPhone, так и Android.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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