В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

20 ноября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили ввести универсальный платежный код Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму РФ внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Код позволит принимать все виды платежей, указано в проекте. «Документ устанавливает обязанность банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только при помощи универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Банки должны будут обеспечить возможность использовать код во всех технических устройствах и программных средствах», — указано в законопроекте, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом пишет «Интерфакс». Код позволит принимать все виды платежей, включая СБП, платежные решения банков, и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, код обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков. Сообщалось, что в России разрабатывается аналог Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбербанк», а пользовать им смогут владельцы как iPhone, так и Android. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму РФ внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Код позволит принимать все виды платежей, указано в проекте. «Документ устанавливает обязанность банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только при помощи универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Банки должны будут обеспечить возможность использовать код во всех технических устройствах и программных средствах», — указано в законопроекте, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом пишет «Интерфакс». Код позволит принимать все виды платежей, включая СБП, платежные решения банков, и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, код обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков. Сообщалось, что в России разрабатывается аналог Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбербанк», а пользовать им смогут владельцы как iPhone, так и Android.