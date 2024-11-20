В Госдуму внесли законопроект об универсальном QR-коде

В Госдуму РФ внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Код позволит принимать все виды платежей, указано в проекте.
«Документ устанавливает обязанность банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только при помощи универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Банки должны будут обеспечить возможность использовать код во всех технических устройствах и программных средствах», — указано в законопроекте, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом пишет «Интерфакс».
Код позволит принимать все виды платежей, включая СБП, платежные решения банков, и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, код обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков.
Сообщалось, что в России разрабатывается аналог Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбербанк», а пользовать им смогут владельцы как iPhone, так и Android.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.