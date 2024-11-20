20 ноября 2024

Риэлторы назвали две главные проблемы тюменского рынка недвижимости

В Тюмени количество предложений на рынке недвижимости выросло на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Объем ипотечных сделок по «вторичке» просел на 35%
Объем ипотечных сделок по «вторичке» просел на 35% Фото:

В Тюмени рынок недвижимости находится в стадии стагнации и наполнен большим количеством жилья, которое некому покупать. Об этом на Западно-Сибирском форуме недвижимости заявили представители крупных агентств и объединений, занимающихся продажей квартир.

«Рынок, несомненно, есть. Он никуда не денется, потому что спрос на жилье никогда не упадет до ноля. Однако, надо признать, что стагнация налицо: развития не происходит, а количество новых проектов от застройщиков резко сократилось», — сообщила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

Руководитель департамента управления агентства недвижимости «Этажи» Константин Бердников пояснил: за последние 12 месяцев количество сделок по ипотеке резко упало. На 45% снизился объем по новостройкам, на 35% — по вторичному жилью.

«При этом мы отмечаем нереальный рост объема предложений по всем сегммментам рынка. Это порядка 80% на „первичке“ и порядка 40% на „вторичке“. Сопоставляя цифры, становится очевидным серьезное затоваривание рынка», — отметил Бердников. 

Он пояснил, что к концу года с наименьшими потерями доберется рынок загородного жилья, однако и тут цифры оставляют желать лучшего. «За последние 12 месяцев сделки по ипотеке в этом сегменте упали на 30%», — уточнил Бердников.

Ранее агентство рассказало, что основными покупателями жилья в Тюмени стали семейные пары со стабильным доходом. Возраст таких покупателей составляет от 30 до 35 лет. 

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В Тюмени рынок недвижимости находится в стадии стагнации и наполнен большим количеством жилья, которое некому покупать. Об этом на Западно-Сибирском форуме недвижимости заявили представители крупных агентств и объединений, занимающихся продажей квартир. «Рынок, несомненно, есть. Он никуда не денется, потому что спрос на жилье никогда не упадет до ноля. Однако, надо признать, что стагнация налицо: развития не происходит, а количество новых проектов от застройщиков резко сократилось», — сообщила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. Руководитель департамента управления агентства недвижимости «Этажи» Константин Бердников пояснил: за последние 12 месяцев количество сделок по ипотеке резко упало. На 45% снизился объем по новостройкам, на 35% — по вторичному жилью. «При этом мы отмечаем нереальный рост объема предложений по всем сегммментам рынка. Это порядка 80% на „первичке“ и порядка 40% на „вторичке“. Сопоставляя цифры, становится очевидным серьезное затоваривание рынка», — отметил Бердников.  Он пояснил, что к концу года с наименьшими потерями доберется рынок загородного жилья, однако и тут цифры оставляют желать лучшего. «За последние 12 месяцев сделки по ипотеке в этом сегменте упали на 30%», — уточнил Бердников. Ранее агентство рассказало, что основными покупателями жилья в Тюмени стали семейные пары со стабильным доходом. Возраст таких покупателей составляет от 30 до 35 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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