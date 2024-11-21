Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном Mercedes

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, обладая знаниями в области медицины, на борту рейса LX780 спасла человека, после чего села в черный Mercedes и уехала на мероприятие. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на одного из пассажиров рейса LX780 авиакомпании Swiss Air.
«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — заявила сама фон дер Ляйен изданию.
Согласно рассказам других пассажиров, самолет совершил приоритетную экстренную посадку в аэропорту Брюсселя, где его уже ожидала бригада медиков. Все пассажиры, кроме пострадавшего находились на борту, последнему была оказана медицинская помощь. После инцидента фон дер Ляйен покинула аэропорт на черном автомобиле Mercedes, так как ей нудно было ехать на официальное мероприятие.
Урсула фон дер Ляйен обладает степенью доктора медицины, которую получила в Высшей медицинской школе Ганновера в 1991 году. По информации Bild, это не первый случай, когда глава ЕК спасает жизни людей в экстремальных условиях.
Ранее председатель Еврокомиссии в ходе саммита G20 перелезла через забор на одной из улиц Рио-де-Жанейро. Соответствующее видео сняли очевидцы. Саммит проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, на нем собрались представители 42 стран.
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