Стрелявшего в ТЦ Каменска-Уральского мужчину пырнули ножом в живот

21 ноября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Вооруженный конфликт начался из-за словесной ссоры (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) открыл стрельбу в торговом центре после того, как его пырнул ножом в живот неизвестный мужчина. Бойню они устроили из-за словесной ссоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «У двух молодых мужчин на почве личных неприязненных отношений возник словесный конфликт. После чего один из них достал нож и нанес второму удар в область живота. Второй в свою очередь применил травматическое оружие, находящееся при нем», — пояснили в ведомстве. Стрельба началась, когда рядом находились посетители ТЦ. Сотрудники прокуратуры взяли на контроль проведение доследственной проверки. Правоохранители оценят законность принятого органами предварительного расследования процессуального решения. Стрельба произошла днем 21 ноября. По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) открыл стрельбу в торговом центре после того, как его пырнул ножом в живот неизвестный мужчина. Бойню они устроили из-за словесной ссоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «У двух молодых мужчин на почве личных неприязненных отношений возник словесный конфликт. После чего один из них достал нож и нанес второму удар в область живота. Второй в свою очередь применил травматическое оружие, находящееся при нем», — пояснили в ведомстве. Стрельба началась, когда рядом находились посетители ТЦ. Сотрудники прокуратуры взяли на контроль проведение доследственной проверки. Правоохранители оценят законность принятого органами предварительного расследования процессуального решения. Стрельба произошла днем 21 ноября. По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали.