Правительство выделит крупную помощь новым регионам

Мишустин: новым регионам выделено более 750 миллионов рублей на медицину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства пойдут на закупку рентген-аппаратов, маммографов и томографов, заявил Мишустин
Средства пойдут на закупку рентген-аппаратов, маммографов и томографов, заявил Мишустин Фото:

Правительство выделит более 750 миллионов рублей новым регионам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям — на покупку медицинского оборудования. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство направит новым регионам более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования», — приводит слова Мишустина официальный telegram-канал правительства. Он добавил, что эти средства пойдут на закупку рентген-аппаратов, маммографов и томографов для улучшения качества и доступности медпомощи.

Ожидается, что финансирование ускорит модернизацию инфраструктуры здравоохранения. Это также повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей этих регионов, заключил Мишустин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство выделит более 750 миллионов рублей новым регионам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям — на покупку медицинского оборудования. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство направит новым регионам более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования», — приводит слова Мишустина официальный telegram-канал правительства. Он добавил, что эти средства пойдут на закупку рентген-аппаратов, маммографов и томографов для улучшения качества и доступности медпомощи. Ожидается, что финансирование ускорит модернизацию инфраструктуры здравоохранения. Это также повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей этих регионов, заключил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+