Правительство выделит крупную помощь новым регионам

Правительство выделит более 750 миллионов рублей новым регионам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям — на покупку медицинского оборудования. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство направит новым регионам более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования», — приводит слова Мишустина официальный telegram-канал правительства. Он добавил, что эти средства пойдут на закупку рентген-аппаратов, маммографов и томографов для улучшения качества и доступности медпомощи.
Ожидается, что финансирование ускорит модернизацию инфраструктуры здравоохранения. Это также повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей этих регионов, заключил Мишустин.
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