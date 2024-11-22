Курганский депздрав назвал больницы, на которые часто жалуются пациенты

Курганская больница скорой медицинской помощи (БСМП) вошла в тройку медучреждений, на которые в октябре чаще жаловались пациенты. Об этом сообщили представители регионального депздрава.
«В числе анти-лидеров за октябрь по доступности медуслуг для населения оказались — межрайонная больница №2 в Лебяжье, Курганская БСМП и Курганская поликлиника №1. На четвертом месте по числу жалоб — Шадринская городская больница», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что меньше всего жалоб поступило на работу Курганской поликлиники №2, межрайонных больниц №1 в Макушино, №7 в Шумихе и №8 в Щучье. Также в лидеры за октябрь попали Далматовская и Катайская ЦРБ, рассказали в депздраве.
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