Тренер раскрыл, как быстро похудеть к Новому году

Реальная цель, сбалансированное питание, регулярные тренировки и режим помогут быстро и без стресса для организма похудеть к Новому году. Об этом рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.
«На мой взгляд, первое, что следует сделать, это определить для себя четкую и реальную цель. <...> Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. <...> Уже ни для кого не секрет, что лучшая формула для снижения веса — это питание, тренировки и режим. Именно такое сочетание дает лучший и стойкий результат», — передает «Газета.Ru» слова Бахтуриной.
Тренер рекомендует включить в еженедельный график три полноценные тренировки. Каждый вечер желательно завершать короткой, десятиминутной растяжкой, а утро начинать с разминки. Также важно обратить внимание на разнообразие и баланс питательных веществ в рационе. Лучше увеличить потребление овощей и отказаться от сладких напитков в пользу чистой воды. При этом крайне важно избегать резких изменений в привычном режиме питания и физической активности, так как это может привести к стрессу для организма, отмечает Бахтурина.
Ранее газета The Times of India со ссылкой на индийских ученых сообщила, что ополаскивание холодной водой и смех способствуют уменьшению жировых отложений в области талии. Жевание жевательной резинки также может привести к сжиганию небольшого количества калорий.
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