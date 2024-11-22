22 ноября 2024

Тренер раскрыл, как быстро похудеть к Новому году

Тренер Бахтурина: реальная цель и регулярные тренировки помогут быстро похудеть
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежедневно нужно выполнять три тренировки, чтобы эффективно похудеть
Ежедневно нужно выполнять три тренировки, чтобы эффективно похудеть Фото:

Реальная цель, сбалансированное питание, регулярные тренировки и режим помогут быстро и без стресса для организма похудеть к Новому году. Об этом рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

«На мой взгляд, первое, что следует сделать, это определить для себя четкую и реальную цель. <...> Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. <...> Уже ни для кого не секрет, что лучшая формула для снижения веса — это питание, тренировки и режим. Именно такое сочетание дает лучший и стойкий результат», — передает «Газета.Ru» слова Бахтуриной.

Тренер рекомендует включить в еженедельный график три полноценные тренировки. Каждый вечер желательно завершать короткой, десятиминутной растяжкой, а утро начинать с разминки. Также важно обратить внимание на разнообразие и баланс питательных веществ в рационе. Лучше увеличить потребление овощей и отказаться от сладких напитков в пользу чистой воды. При этом крайне важно избегать резких изменений в привычном режиме питания и физической активности, так как это может привести к стрессу для организма, отмечает Бахтурина.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на индийских ученых сообщила, что ополаскивание холодной водой и смех способствуют уменьшению жировых отложений в области талии. Жевание жевательной резинки также может привести к сжиганию небольшого количества калорий.

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Реальная цель, сбалансированное питание, регулярные тренировки и режим помогут быстро и без стресса для организма похудеть к Новому году. Об этом рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. «На мой взгляд, первое, что следует сделать, это определить для себя четкую и реальную цель. <...> Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. <...> Уже ни для кого не секрет, что лучшая формула для снижения веса — это питание, тренировки и режим. Именно такое сочетание дает лучший и стойкий результат», — передает «Газета.Ru» слова Бахтуриной. Тренер рекомендует включить в еженедельный график три полноценные тренировки. Каждый вечер желательно завершать короткой, десятиминутной растяжкой, а утро начинать с разминки. Также важно обратить внимание на разнообразие и баланс питательных веществ в рационе. Лучше увеличить потребление овощей и отказаться от сладких напитков в пользу чистой воды. При этом крайне важно избегать резких изменений в привычном режиме питания и физической активности, так как это может привести к стрессу для организма, отмечает Бахтурина. Ранее газета The Times of India со ссылкой на индийских ученых сообщила, что ополаскивание холодной водой и смех способствуют уменьшению жировых отложений в области талии. Жевание жевательной резинки также может привести к сжиганию небольшого количества калорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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