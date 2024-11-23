Байден подвел себя под статью о пропаганде ЛГБТ*

Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Белом доме оговорился и назвал себя «своим мужем». Американский лидер признался, что гордится этим титулом.
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал президент США. Обычно Байден в публичных речах представляет себе «мужем Джилл Байден» — это первая леди США.
Байден регулярно совершает оговорки на публичных мероприятиях. Например, в мае журналисты подсчитали, что американский лидер всего за несколько месяцев допустил почти 150 оговорок. В своих заявлениях Байден путал «Ирак» и «Иран», боролся с «агрессией Украины» и путался в причинах смерти собственного сына.
*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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