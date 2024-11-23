Байден подвел себя под статью о пропаганде ЛГБТ*

Байден назвал себя своим мужем на званом ужине в Белом доме
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Джо Байден на званом ужине снова оговорился
Джо Байден на званом ужине снова оговорился Фото:

Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Белом доме оговорился и назвал себя «своим мужем». Американский лидер признался, что гордится этим титулом. 

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал президент США. Обычно Байден в публичных речах представляет себе «мужем Джилл Байден» — это первая леди США. 

Байден регулярно совершает оговорки на публичных мероприятиях. Например, в мае журналисты подсчитали, что американский лидер всего за несколько месяцев допустил почти 150 оговорок. В своих заявлениях Байден путал «Ирак» и «Иран», боролся с «агрессией Украины» и путался в причинах смерти собственного сына.

*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена

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Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Белом доме оговорился и назвал себя «своим мужем». Американский лидер признался, что гордится этим титулом.  «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал президент США. Обычно Байден в публичных речах представляет себе «мужем Джилл Байден» — это первая леди США.  Байден регулярно совершает оговорки на публичных мероприятиях. Например, в мае журналисты подсчитали, что американский лидер всего за несколько месяцев допустил почти 150 оговорок. В своих заявлениях Байден путал «Ирак» и «Иран», боролся с «агрессией Украины» и путался в причинах смерти собственного сына. *ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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