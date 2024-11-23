Генштаб ВСУ доложил о тяжелой ситуации на фронте

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Ситуация в зоне СВО складывается не в пользу ВСУ
Ситуация в зоне СВО складывается не в пользу ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для украинской армии складывается тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.  

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — передает генштаб. 

Ранее главком ВСУ Александр Сырский также сообщал о тяжелой ситуации в зоне конфликта. По его словам, сейчас идет самое мощное наступление ВС России с 2022 года. По прогнозам главкома, ситуация может обостриться. 

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Для украинской армии складывается тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.   «Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — передает генштаб.  Ранее главком ВСУ Александр Сырский также сообщал о тяжелой ситуации в зоне конфликта. По его словам, сейчас идет самое мощное наступление ВС России с 2022 года. По прогнозам главкома, ситуация может обостриться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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