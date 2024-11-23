Генштаб ВСУ доложил о тяжелой ситуации на фронте

Ситуация в зоне СВО складывается не в пользу ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Для украинской армии складывается тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — передает генштаб.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский также сообщал о тяжелой ситуации в зоне конфликта. По его словам, сейчас идет самое мощное наступление ВС России с 2022 года. По прогнозам главкома, ситуация может обостриться.
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