Baza: политика-иноагента Шлосберга задержали во Пскове

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Шлосберг* был задержан по прилете из Москвы
Шлосберг* был задержан по прилете из Москвы Фото:

Лев Шлосберг (признан в России иноагентом), политический деятель и лидер местного отделения партии «Яблоко», был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пскова. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Политика Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) задержали в аэропорту Пскова», — пишет telegram-канал.

По данным telegram-канала, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. По прибытии в аэропорт около десяти утра к нему подошли полицейские и попросили его последовать за ними, после чего увезли на микроавтобусе. Официальная причина задержания на данный момент не сообщается.

Ранее к заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу пришли с обысками в его дом во Пскове. Причиной стало неисполнение обязанностей иноагента. Он уже дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу. Позже обыски прошли и в отделении партии, тогда правоохранители изъяли технику и электронные носители.

*Лев Шлосберг Минюстом России признан иноагентом

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Лев Шлосберг (признан в России иноагентом), политический деятель и лидер местного отделения партии «Яблоко», был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пскова. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Политика Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) задержали в аэропорту Пскова», — пишет telegram-канал. По данным telegram-канала, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. По прибытии в аэропорт около десяти утра к нему подошли полицейские и попросили его последовать за ними, после чего увезли на микроавтобусе. Официальная причина задержания на данный момент не сообщается. Ранее к заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу пришли с обысками в его дом во Пскове. Причиной стало неисполнение обязанностей иноагента. Он уже дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу. Позже обыски прошли и в отделении партии, тогда правоохранители изъяли технику и электронные носители. *Лев Шлосберг Минюстом России признан иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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