Baza: политика-иноагента Шлосберга задержали во Пскове

Лев Шлосберг (признан в России иноагентом), политический деятель и лидер местного отделения партии «Яблоко», был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пскова. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Политика Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) задержали в аэропорту Пскова», — пишет telegram-канал.
По данным telegram-канала, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. По прибытии в аэропорт около десяти утра к нему подошли полицейские и попросили его последовать за ними, после чего увезли на микроавтобусе. Официальная причина задержания на данный момент не сообщается.
Ранее к заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу пришли с обысками в его дом во Пскове. Причиной стало неисполнение обязанностей иноагента. Он уже дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу. Позже обыски прошли и в отделении партии, тогда правоохранители изъяли технику и электронные носители.
*Лев Шлосберг Минюстом России признан иноагентом
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