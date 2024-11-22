В минтербезе прокомментировали фейк о стрельбе в пермской школе

Правоохранительные органы начали проверку
Министерство территориальной безопасности Пермского края отреагировало на сообщение об угрозах безопасности учебных заведений Перми. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«В министерство 22 ноября 2024 года поступило сообщение о размещении в одном из telegram-каналов информации об угрозах безопасности учащимся и работникам пермских школ. Информация о стрельбе в школе №91 ложная. Видео постановочное», — сказано в сообщении.
Правоохранительные органы начали проверку. В ведомстве подчеркнули, что за распространение ложной информации об угрозе терактов предусмотрена ответственность.
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