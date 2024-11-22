22 ноября 2024

В минтербезе прокомментировали фейк о стрельбе в пермской школе

В пермском минтербезе назвали постановочным видео с нападением на школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранительные органы начали проверку
Правоохранительные органы начали проверку Фото:

Министерство территориальной безопасности Пермского края отреагировало на сообщение об угрозах безопасности учебных заведений Перми. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«В министерство 22 ноября 2024 года поступило сообщение о размещении в одном из telegram-каналов информации об угрозах безопасности учащимся и работникам пермских школ. Информация о стрельбе в школе №91 ложная. Видео постановочное», — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы начали проверку. В ведомстве подчеркнули, что за распространение ложной информации об угрозе терактов предусмотрена ответственность.

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Министерство территориальной безопасности Пермского края отреагировало на сообщение об угрозах безопасности учебных заведений Перми. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «В министерство 22 ноября 2024 года поступило сообщение о размещении в одном из telegram-каналов информации об угрозах безопасности учащимся и работникам пермских школ. Информация о стрельбе в школе №91 ложная. Видео постановочное», — сказано в сообщении. Правоохранительные органы начали проверку. В ведомстве подчеркнули, что за распространение ложной информации об угрозе терактов предусмотрена ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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