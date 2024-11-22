22 ноября 2024

В Екатеринбурге боец СВО предложил старушке помощь и обокрал ее

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионерка, пешеходный переход, зима, бабушка
Женщина шла в больницу, когда встретила вора Фото:

В Екатеринбурге 84-летнюю пенсионерку обокрали по пути в больницу. Подозреваемый — ранее судимый военный, недавно вернувшийся из зоны российской спецоперации на Украине. Обстоятельства инцидента URA.RU раскрыл родственник женщины.

По его словам, все произошло 16 ноября. «Женщина шла в больницу на ВИЗе, к ней подошел парень, предложил донести сумку. Уже у кабинета врача она увидела, что в сумке нет телефона и кошелька. В банке ей сообщили, что с ее карты через мобильный списали 30 тысяч», — поделился собеседник.

Он также знает, что подозреваемого вычислили легко: он перевел деньги на свой счет. Сейчас военного разыскивают. Он был судим трижды — за мошенничества и кражу.

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В Екатеринбурге 84-летнюю пенсионерку обокрали по пути в больницу. Подозреваемый — ранее судимый военный, недавно вернувшийся из зоны российской спецоперации на Украине. Обстоятельства инцидента URA.RU раскрыл родственник женщины. По его словам, все произошло 16 ноября. «Женщина шла в больницу на ВИЗе, к ней подошел парень, предложил донести сумку. Уже у кабинета врача она увидела, что в сумке нет телефона и кошелька. В банке ей сообщили, что с ее карты через мобильный списали 30 тысяч», — поделился собеседник. Он также знает, что подозреваемого вычислили легко: он перевел деньги на свой счет. Сейчас военного разыскивают. Он был судим трижды — за мошенничества и кражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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