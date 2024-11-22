22 ноября 2024

В Каменске-Уральском построят ледовый городок в военном стиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, демонтаж, лед, площадь 1905 года, снос, кирка, рабочий с киркой
На обустройство городка власти потратят 7,9 миллионов рублей Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на площади Ленинского Комсомола построят военный ледовый городок, в котором установят скульптуру «Бойцы СВО». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Указано, что городок должен создать праздничное настроение у жителей.

«Новогодний городок способствует достижению позитивного, праздничного настроения у жителей и гостей города, развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира», — говорится в карточке тендера. В ледовый городок будут входить фотозоны «Бородинская битва», «Труженики тыла», «Бойцы СВО», «Токарный станок».

Одну детскую горку планируют построить в форме советского грузовика, а другая будет украшена самолетами-истребителями. На обустройство городка власти потратят 7,9 миллионов рублей.

Эскизный проект разработала екатеринбургская компания «Маки». Подрядчика, который выполнит работы, выберут после 28 ноября.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на площади Ленинского Комсомола построят военный ледовый городок, в котором установят скульптуру «Бойцы СВО». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Указано, что городок должен создать праздничное настроение у жителей. «Новогодний городок способствует достижению позитивного, праздничного настроения у жителей и гостей города, развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира», — говорится в карточке тендера. В ледовый городок будут входить фотозоны «Бородинская битва», «Труженики тыла», «Бойцы СВО», «Токарный станок». Одну детскую горку планируют построить в форме советского грузовика, а другая будет украшена самолетами-истребителями. На обустройство городка власти потратят 7,9 миллионов рублей. Эскизный проект разработала екатеринбургская компания «Маки». Подрядчика, который выполнит работы, выберут после 28 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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