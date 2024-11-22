В Каменске-Уральском (Свердловская область) на площади Ленинского Комсомола построят военный ледовый городок, в котором установят скульптуру «Бойцы СВО». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Указано, что городок должен создать праздничное настроение у жителей.
«Новогодний городок способствует достижению позитивного, праздничного настроения у жителей и гостей города, развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира», — говорится в карточке тендера. В ледовый городок будут входить фотозоны «Бородинская битва», «Труженики тыла», «Бойцы СВО», «Токарный станок».
Одну детскую горку планируют построить в форме советского грузовика, а другая будет украшена самолетами-истребителями. На обустройство городка власти потратят 7,9 миллионов рублей.
Эскизный проект разработала екатеринбургская компания «Маки». Подрядчика, который выполнит работы, выберут после 28 ноября.
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