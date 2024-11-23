РБК узнал о новой системе борьбы с финансовыми преступлениями

Следственный комитет России анонсировал усиление мер по борьбе с финансовыми преступлениями, особенно связанными с банкротствами и деятельностью арбитражных управляющих. Соответствующее письмо было направлено руководителям контрольно-следственных отделов.
«Принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере», — говорится в письме, копия которого находится в распоряжении РБК. Особое внимание в новой системе уделяется выявлению и документированию криминальных банкротств кредитно-потребительских кооперативов, а также неправомерной деятельности арбитражных управляющих.
Письмо также акцентирует внимание на важности реализации механизмов, направленных на возмещение ущерба, причиненного недобросовестными участниками финансового оборота. Кредитные потребительские кооперативы, как отмечается, играют значимую роль в экономическом пространстве России, формируя капитал из членских взносов и выдавая займы, что делает их особенно уязвимыми для преступных манипуляций.
Документ Следственного комитета был отправлен в профильные подразделения с целью организации мероприятий по профилактике увеличения рисков криминализации финансовой сферы, что связано с активным использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул, что значительную угрозу представляет незаконная деятельность руководителей и сотрудников кредитных учреждений, включая микрофинансовые организации, а также криминальные банкротства. Он также указал на проблему создания финансовых пирамид в интернете, которые часто скрываются за фасадом законных гражданско-правовых конструкций и активно продвигаются в сети.
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