Дипломат Ульянов: Франция и Британия ответят за помощь Киеву в ударах по РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США полностью осознают негативные последствия своих действий, заявил российский дипломат Михаил Ульянов
В США полностью осознают негативные последствия своих действий, заявил российский дипломат Михаил Ульянов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция и Великобритания понесут ответственность за помощь Украине в ударах высокоточными ракетами по РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — сообщил Михаил Ульянов в комментарии для ливанского телеканала Al Mayadeen. По его словам, Россия готова ответить на ракетные удары по своей территории.

Ульянов раскритиковал действия Белого дома, назвав их «очень опасными». Он подчеркнул, что принимающие решения в США полностью осознают негативные последствия своих действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Франция и Великобритания понесут ответственность за помощь Украине в ударах высокоточными ракетами по РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — сообщил Михаил Ульянов в комментарии для ливанского телеканала Al Mayadeen. По его словам, Россия готова ответить на ракетные удары по своей территории. Ульянов раскритиковал действия Белого дома, назвав их «очень опасными». Он подчеркнул, что принимающие решения в США полностью осознают негативные последствия своих действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...