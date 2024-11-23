Дипломат Ульянов: Франция и Британия ответят за помощь Киеву в ударах по РФ

Франция и Великобритания понесут ответственность за помощь Украине в ударах высокоточными ракетами по РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — сообщил Михаил Ульянов в комментарии для ливанского телеканала Al Mayadeen. По его словам, Россия готова ответить на ракетные удары по своей территории.
Ульянов раскритиковал действия Белого дома, назвав их «очень опасными». Он подчеркнул, что принимающие решения в США полностью осознают негативные последствия своих действий.
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