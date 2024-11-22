Двое мужчин пострадали при поножовщине в клубе Нижневартовска

В ночь с 22 на 23 ноября в клубе «Grace» в Нижневартовске произошла поножовщина. В результате происшествия пострадали двое мужчин, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО.
«Ночью с 22 на 23 ноября в клубе „Grace“ двое мужчин получили ножевые ранения. С тяжелыми травмами они были доставлены в больницу. Сотрудники МВД по горячим следам задержали двоих подозреваемых, которые попытались скрыться в Мегионе. Они были доставлены в участок», — рассказали в ведомстве.
Сейчас дело предано в Следственный комитет России по ХМАО. Там решается вопрос о заведении уголовного дела. Состояние пострадавших неизвестно.
URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по ХМАО. Ответ ожидается.
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