22 ноября 2024

Следователи начали проверку после гибели двух человек на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователями проводятся судебные экспертизы
Следователями проводятся судебные экспертизы Фото:

В Гремячинске (Пермский край) следователи устанавливают детали гибели мужчины и женщины во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Губахинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины в ходе тушения пожара. Следователем проведен осмотр места происшествия, проводятся судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло в одном из частных домов на улице Ленина. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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В Гремячинске (Пермский край) следователи устанавливают детали гибели мужчины и женщины во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Губахинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины в ходе тушения пожара. Следователем проведен осмотр места происшествия, проводятся судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло в одном из частных домов на улице Ленина. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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