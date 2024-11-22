Следователи начали проверку после гибели двух человек на пожаре в Пермском крае

В Гремячинске (Пермский край) следователи устанавливают детали гибели мужчины и женщины во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Губахинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины в ходе тушения пожара. Следователем проведен осмотр места происшествия, проводятся судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Возгорание произошло в одном из частных домов на улице Ленина. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!