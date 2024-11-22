Мэр Перми запустил конкурс на лучшее новогоднее оформление среди предприятий

Глава Перми Эдуард Соснин запустил ежегодный конкурс на лучшее оформление к Новому году среди предприятий и организаций. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В прошлом году на участие заявилась 121 организация. В их числе — ПАО „Лукойл“, „ОДК-Пермские моторы“, ПАО „Газпром“, АО „ГалоПолимеры“, торговые центры, салоны красоты, кондитерские и автомойки. В этом году конкурс проходит среди предприятий промышленности, потребительского рынка и банков. Давайте вместе создавать праздничную атмосферу в нашем городе. Присоединяйтесь к конкурсу!» — написал глава города.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в администрацию района по месту размещения предприятия и направить фото или видео после оформления объекта. Крайний срок подачи заявки — 18 декабря.
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