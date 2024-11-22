22 ноября 2024

Мэр Перми запустил конкурс на лучшее новогоднее оформление среди предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году на участие заявилась 121 организация
В прошлом году на участие заявилась 121 организация Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин запустил ежегодный конкурс на лучшее оформление к Новому году среди предприятий и организаций. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В прошлом году на участие заявилась 121 организация. В их числе — ПАО „Лукойл“, „ОДК-Пермские моторы“, ПАО „Газпром“, АО „ГалоПолимеры“, торговые центры, салоны красоты, кондитерские и автомойки. В этом году конкурс проходит среди предприятий промышленности, потребительского рынка и банков. Давайте вместе создавать праздничную атмосферу в нашем городе. Присоединяйтесь к конкурсу!» — написал глава города.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в администрацию района по месту размещения предприятия и направить фото или видео после оформления объекта. Крайний срок подачи заявки — 18 декабря.

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Глава Перми Эдуард Соснин запустил ежегодный конкурс на лучшее оформление к Новому году среди предприятий и организаций. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В прошлом году на участие заявилась 121 организация. В их числе — ПАО „Лукойл“, „ОДК-Пермские моторы“, ПАО „Газпром“, АО „ГалоПолимеры“, торговые центры, салоны красоты, кондитерские и автомойки. В этом году конкурс проходит среди предприятий промышленности, потребительского рынка и банков. Давайте вместе создавать праздничную атмосферу в нашем городе. Присоединяйтесь к конкурсу!» — написал глава города. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в администрацию района по месту размещения предприятия и направить фото или видео после оформления объекта. Крайний срок подачи заявки — 18 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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