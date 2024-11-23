Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

23 ноября 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Путин закон о штрафах до 5 млн за пропаганду идеологии отказа от деторождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Согласно новому закону, размер штрафов может достигать до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Согласно новому закону, размер штрафов может достигать до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.