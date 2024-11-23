Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин закон о штрафах до 5 млн за пропаганду идеологии отказа от деторождения
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Согласно новому закону, размер штрафов может достигать до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Соответствующий
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.