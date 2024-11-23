23 ноября 2024

СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты «Орешник»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка, stock
Репич извинился за рассуждения об ударах «орешника» Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) посетила украинского блогера и кандидата химических наук Глеба Репича после его заявлений о последствиях удара ракетой «Орешник». Об этом сообщает информационное агентство «Страна.ua».

«Репич, который в эфире ТВ предупреждал о последствиях по Киеву, сообщил, что к нему после эфира приходила СБУ. Поэтому он записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами», — говорится в публикации «Страна.ua».

После визита сотрудников СБУ Глеб Репич выпустил видео, в котором извинился за возможные беспокойства, вызванные его комментариями. Он подчеркнул, что его целью не было распространение страха среди населения.

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Служба безопасности Украины (СБУ) посетила украинского блогера и кандидата химических наук Глеба Репича после его заявлений о последствиях удара ракетой «Орешник». Об этом сообщает информационное агентство «Страна.ua». «Репич, который в эфире ТВ предупреждал о последствиях по Киеву, сообщил, что к нему после эфира приходила СБУ. Поэтому он записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами», — говорится в публикации «Страна.ua». После визита сотрудников СБУ Глеб Репич выпустил видео, в котором извинился за возможные беспокойства, вызванные его комментариями. Он подчеркнул, что его целью не было распространение страха среди населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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