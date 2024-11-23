СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты «Орешник»

Служба безопасности Украины (СБУ) посетила украинского блогера и кандидата химических наук Глеба Репича после его заявлений о последствиях удара ракетой «Орешник». Об этом сообщает информационное агентство «Страна.ua».
«Репич, который в эфире ТВ предупреждал о последствиях по Киеву, сообщил, что к нему после эфира приходила СБУ. Поэтому он записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами», — говорится в публикации «Страна.ua».
После визита сотрудников СБУ Глеб Репич выпустил видео, в котором извинился за возможные беспокойства, вызванные его комментариями. Он подчеркнул, что его целью не было распространение страха среди населения.
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