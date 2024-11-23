Всего два высокопоставленных зарубежных политика лично приняли участие в киевском саммите «Зерно с Украины» (Grain from Ukraine). Об этом сообщает издание Novinky.
«Из высокопоставленных иностранных представителей на 3-й международный саммит по продовольственной безопасности „Зерно с Украины“ (Grain from Ukraine) в Киев приехали только глава чешского МИД Ян Липавский и еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Ни один другой высокопоставленный чиновник или министр в Киев не прибыл», — указало издание.
На саммите, кроме Липавского и Войцеховского, выступили украинские премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Андрей Сибига. Президент Эстонии Алар Карис, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер Люксембурга Люк Фриден и премьер Финляндии Петтери Орпо обратились к участникам саммита по видеосвязи.
Ранее URA.RU сообщало, как Ангела Меркель заявила, что Зеленский подставил ее перед Россией. Бывший канцлер Германии выразила мнение, что глава Украины сделал из нее «козла отпущения» за решения, принятые во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.
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