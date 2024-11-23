В Греции произошла стычка коммунистов и украинских активистов

В Греции в городе Мандра произошла стычка между коммунистами и украинскими активистами. Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора, но им перегородили дорогу, сообщает информационное агентство «Страна.ua».
«Произошла стычка украинских активистов и местных коммунистов. Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора к памятнику Тарасу Шевченко... Акция была организована посольством», — говорится в telegram-канале агентства.
Издание уточняет, что, по словам священника украинской грекокатолической церкви Игоря Посоленика, путь к памятнику перегородили люди с красными флагами и символами коммунистической партии. Они же выкрикивали фразы против шествия украинцев и якобы бросали петарды, из-за чего акция была сорвана. По словам Посоленика, из-за стычки мог пострадать украинский дипломат, однако официального подтверждения информации нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.