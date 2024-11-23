23 ноября 2024

В Греции произошла стычка коммунистов и украинских активистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт активистов и коммунистов произошел в городе Мандра в Греции
Конфликт активистов и коммунистов произошел в городе Мандра в Греции Фото:

В Греции в городе Мандра произошла стычка между коммунистами и украинскими активистами. Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора, но им перегородили дорогу, сообщает информационное агентство «Страна.ua».

«Произошла стычка украинских активистов и местных коммунистов. Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора к памятнику Тарасу Шевченко... Акция была организована посольством», — говорится в telegram-канале агентства.

Издание уточняет, что, по словам священника украинской грекокатолической церкви Игоря Посоленика, путь к памятнику перегородили люди с красными флагами и символами коммунистической партии. Они же выкрикивали фразы против шествия украинцев и якобы бросали петарды, из-за чего акция была сорвана. По словам Посоленика, из-за стычки мог пострадать украинский дипломат, однако официального подтверждения информации нет.

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В Греции в городе Мандра произошла стычка между коммунистами и украинскими активистами. Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора, но им перегородили дорогу, сообщает информационное агентство «Страна.ua». «Произошла стычка украинских активистов и местных коммунистов. Украинцы вышли почтить память жертв Голодомора к памятнику Тарасу Шевченко... Акция была организована посольством», — говорится в telegram-канале агентства. Издание уточняет, что, по словам священника украинской грекокатолической церкви Игоря Посоленика, путь к памятнику перегородили люди с красными флагами и символами коммунистической партии. Они же выкрикивали фразы против шествия украинцев и якобы бросали петарды, из-за чего акция была сорвана. По словам Посоленика, из-за стычки мог пострадать украинский дипломат, однако официального подтверждения информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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