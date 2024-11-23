23 ноября 2024

Медведев заявил о сотрудничестве РФ в военной сфере с другими странами

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Большинство видов военной техники производится непосредственно в РФ, заявил Медведев Фото:

Россия активно сотрудничает с рядом стран в сфере военно-технического обеспечения. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в наличии союзников и дружественных государств, поддерживающих Москву, в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев. Так он ответил на вопрос о внешней поддержке России в форме военной техники от таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Медведев также отметил, что большинство видов военной техники производится непосредственно в России.

Ранее Медведев заявил, что танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире. По его словам, высокую оценку возможностей данной модели танка дали эксперты и военные специалисты.

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Россия активно сотрудничает с рядом стран в сфере военно-технического обеспечения. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в наличии союзников и дружественных государств, поддерживающих Москву, в интервью телеканалу Al Arabiya. «Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев. Так он ответил на вопрос о внешней поддержке России в форме военной техники от таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Медведев также отметил, что большинство видов военной техники производится непосредственно в России. Ранее Медведев заявил, что танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире. По его словам, высокую оценку возможностей данной модели танка дали эксперты и военные специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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