Медведев заявил о сотрудничестве РФ в военной сфере с другими странами

Россия активно сотрудничает с рядом стран в сфере военно-технического обеспечения. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в наличии союзников и дружественных государств, поддерживающих Москву, в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев. Так он ответил на вопрос о внешней поддержке России в форме военной техники от таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Медведев также отметил, что большинство видов военной техники производится непосредственно в России.
Ранее Медведев заявил, что танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире. По его словам, высокую оценку возможностей данной модели танка дали эксперты и военные специалисты.
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