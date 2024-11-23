23 ноября 2024

Кадыров показал, как уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров отметил, что опорный пункт уничтожили бойцы полка «Север-АХМАТ»
Рамзан Кадыров отметил, что опорный пункт уничтожили бойцы полка «Север-АХМАТ» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). В своих соцсетях он подчеркнул, что после атаки противник был уничтожен.

«Уничтожение очередного опорного пункта укронацистов в районе Часов Яра. Работают военнослужащие 78-го мотострелкового полка „Север-АХМАТ“ МО РФ под руководством Зайнди Зингиева совместно с бойцами 4-й бригады ЛНР», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что отряд ВСУ военные обнаружили во время разведки местности. Бойцы окружили вражеский блиндаж и попросили сложить их оружие, однако украинские бойцы отказались и предположили, что смогут вырваться из окружения, после чего были уничтожены.

В октябре российские военные взяли в плен бойцов элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре, передает «Национальная служба новостей». По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, тогда бойцы сделали огромный объем работы и уничтожили множество противников.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). В своих соцсетях он подчеркнул, что после атаки противник был уничтожен. «Уничтожение очередного опорного пункта укронацистов в районе Часов Яра. Работают военнослужащие 78-го мотострелкового полка „Север-АХМАТ“ МО РФ под руководством Зайнди Зингиева совместно с бойцами 4-й бригады ЛНР», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что отряд ВСУ военные обнаружили во время разведки местности. Бойцы окружили вражеский блиндаж и попросили сложить их оружие, однако украинские бойцы отказались и предположили, что смогут вырваться из окружения, после чего были уничтожены. В октябре российские военные взяли в плен бойцов элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре, передает «Национальная служба новостей». По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, тогда бойцы сделали огромный объем работы и уничтожили множество противников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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