Россиян предупредили о коварной схеме мошенников перед 1 декабря

Темы, связанные с налогами, часто используются мошенниками для обмана россиян перед 1 декабря. Это связано с тем, что в эту дату заканчивается срок уплаты налогов, сообщила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
«До этой даты активно используются сценарии о „необходимости декларирования доходов и имущества“, „введении новых налогов“, „введении новых инструментов оплаты налогов и форм отчетности“. После 1 декабря — о недоимке и необходимости оплатить штраф», — заявила Лазарева. Ее слова передают «Известия».
Кроме того, адвокат Шон Бетрозов рассказал о мошеннической схеме, в которой преступники информируют граждан о фиктивных изменениях в законодательстве, требующих декларирования всех наличных средств. В случае отказа мошенники угрожают людям большими штрафами или блокировкой банковских счетов. Чтобы избежать вымышленных последствий, преступник предлагает передать деньги назначенному «сотруднику» или перевести их на «официальный счет» для проверки происхождения денежных средств. Мошенники создают стрессовые условия, чтобы заставить человека подчиниться их требованиям, добавил адвокат.
Ранее сообщалось о мошеннической схеме, в которой преступники взламывают аккаунты россиян на портале «Госуслуг»» под предлогом подарков. Так, они отправляют жертве любую доставку, запрашивают код ее подтверждения, что в итоге дает доступ к аккаунту человека на портале. Кроме того, мошенники начали отправлять фейковый подарок — подписку Telegram Premium в мессенджере, тем самым взламывая аккаунты пользователей, передает «Национальная служба новостей».
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