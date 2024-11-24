Депутат Бессараб рассказала о новой льготе для семей с детьми в 2025 году

Работающие родители получат новую льготу от государства в 2025 году. Ставки НДФЛ для них снизятся до шести процентов, при этом оставшиеся семь процентов будет возмещать государство. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В 2025 году у нас появится новая льгота: работающие родители по результатам уплаты страховых взносов по налогу на доходы физических лиц смогут получить выплаты. Фактически для работающего родителя НДФЛ составит шесть процентов, остальные семь возместит государство», — заявила Бессараб. Ее слова приводит «Парламентская газета». Она добавила, что новая льгота будет направлена на поддержку семей с детьми, облегчая им финансовую нагрузку.
Также нововведение поможет улучшить финансовое положение родителей, тем самым стимулируя их продолжать трудовую деятельность, несмотря на обязанности по воспитанию детей. Предоставление такой льготы ожидается поддержать семейные бюджеты, особенно в условиях растущих экономических вызовов.
Кроме этого, по словам эксперта, на 7,3% подрастет материнский капитал. Так, с 1 февраля 2025 года выплата на первого ребенка составит 677 тысяч, на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала ее при рождении первого ребенка.
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