Адвокат Ческидова просит оправдать мужчину из-за невменяемости Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В Советском райсуде Челябинска 25 ноября состоялись прения сторон по делу Владимира Ческидова, прозванного в народе «Смолинским маньяком». Как передает корреспондент URA.RU из суда, мужчину попросили отправить на принудительное медицинское лечение.

«В связи с тем, что Ческидов признан невменяемым, в соответствии с законом он подлежит освобождению от уголовной ответственности и направлению на принудительные меры медицинского характера. Сторона защиты просит оправдать Ческидова», — передает слова прокурора Марии Ломакиной корреспондент URA.RU.

В случае направления Ческидова на принудительное лечение он пробудет в лечебнице полгода. После обвиняемого вновь ждет экспертиза, по результатам которой срок нахождения в психдиспансере либо продлят, либо отменят.

Ческидов был задержан в конце июня 2023 года. О нем в правоохранительные органы сообщила женщина, которую он 14 лет держал в плену. Она рассказал, что пленение сопровождалось изнасилованиями. Сбежать же ей удалось, когда маньяка увезли в больницу с приступом белой горячки.

После задержания выяснилось, что Ческидов познакомился с будущей пленницей на автовокзале «Синегорье» в 2009 году. За год до этого с этого же места он похитил другую девушку, которую впоследствии убил, расчленил и закопал во дворе дома. Мужчина признался во всех инкриминируемых ему преступлениях, кроме изнасилования. По его словам, интимная близость с поленницей была по обоюдному согласию.

В суд материалы поступили с постановлением о применении к Ческидову принудительных мер медицинского характера. То есть вместо колонии его должны направить на лечение. При этом после поступления дела в суд мужчина отказался признавать вину. Все слова своей жертвы он отрицал. Журналистам же кричал, что невиновен.