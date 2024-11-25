Губернатор Текслер: турпоток в Челябинской области увеличивается

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер отметил рост турпотока и загруженности гостиниц
Алексей Текслер отметил рост турпотока и загруженности гостиниц Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 ноября принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание комиссии провел зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В формате видеоконференцсвязи основные итоги реализации нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ в Челябинской области представил Алексей Текслер. Так, турпоток в регионе с начала этого года составил порядка 1,4 миллиона поездок. Почти на 8% с начала 2024 года выросло количество размещений в гостиницах в сравнении с прошлым годом. Челябинская область остается лидером в УрФО по длительности пребывания туриста», — сообщили в пресс-службе правительства.

В совещании приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, главы регионов, представители МВД России, Минздрава, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Суммарно на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено из федерального бюджета более 200 млрд рублей. Количество турпоездок по стране с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидается около 92 миллионов турпоездок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 ноября принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание комиссии провел зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «В формате видеоконференцсвязи основные итоги реализации нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ в Челябинской области представил Алексей Текслер. Так, турпоток в регионе с начала этого года составил порядка 1,4 миллиона поездок. Почти на 8% с начала 2024 года выросло количество размещений в гостиницах в сравнении с прошлым годом. Челябинская область остается лидером в УрФО по длительности пребывания туриста», — сообщили в пресс-службе правительства. В совещании приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, главы регионов, представители МВД России, Минздрава, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Суммарно на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено из федерального бюджета более 200 млрд рублей. Количество турпоездок по стране с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидается около 92 миллионов турпоездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...