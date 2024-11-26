С россиян хотят взыскать более 22 млрд налоговых долгов без суда

Минфин предложил с 1 ноября 2025 года ввести внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц, по которому в федеральный бюджет может перейти 22,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в финансово-экономическом обосновании к законопроекту Минфина «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса и статьи 12 и 30 Федерального закона „Об исполнительном производстве“.
«Введение порядка внесудебного взыскания обязательных платежей и штрафных санкций с физических лиц позволит обеспечить рост поступлений в консолидированные бюджеты регионов на 22,5 млрд рублей», — говорится в обоснования к законопроекту. Информацию передает РБК.
Законопроект получил одобрение на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 25 ноября. По данным Федеральной налоговой службы, основная часть долгов, которые будут взиматься по новому проекту, приходится на имущественные налоги и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающие в консолидированные бюджеты субъектов Федерации. На данный момент НДФЛ взыскивается через суд.
Отмечается, что если гражданин не будет согласен с уведомлением о взыскании долгов без суда, то он может подать заявление на перерасчет или жалобу. Это можно сделать и до , и после наступления срока уплаты. Если возражения будут отклонены, а россиянин повторно подаст жалобу в течение месяца, то в разбирательствах примут участие судебные органы. При этом операции по банковским счетам физического лица не будут приостановлены.
Ранее финансист и основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев сообщил, что до 1 декабря 2024 года россияне должны уплатить налог на процентные доходы по вкладам за предыдущий год. Ставка налога составит 13% для доходов до пяти миллионов рублей, 15% для доходов свыше этой суммы.
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