Средний депозит российского пенсионера перевалил за полмиллиона рублей

Средняя сумма депозита клиентов пенсионного возраста по России достигла 507,2 тысячи рублей к концу октября 2024 года. Об этом сообщает финансовый маркетплейс «Финуслуги».
«В конце октября средний размер одного депозита клиентов пенсионного возраста на „Финуслугах“ со всей России составил 507,2 тысячи рублей (в Москве — 625,3 тысячи рублей)», — передает «Российская газета» данные «Финуслуг». Там добавили, что общая сумма средств, размещенных на депозитах платформы, приближается к отметке в два миллиона рублей на одного вкладчика.
Также, по данным «Почта Банка», в период с января по октябрь 2024 года средний объем пенсионных вкладов увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув отметки в 556 тысяч рублей. Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» тоже зафиксировали увеличение количества заявок на кредиты от лиц в возрастной категории 58-88 лет. Самым активным регионами, где пенсионеры оформляют кредиты, стали Чеченская Республика, Москва, Северная Осетия — Алания, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
С 1 января 2025 года размеры пенсионных выплат в РФ будут увеличены на 7,3%, что соответствует ожидаемому уровню инфляции за 2024 год. Однако, как сообщили представители Социального фонда, в случае превышения фактической инфляции над прогнозируемыми показателями, будет проведена дополнительная индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат затронет более 40 миллионов граждан России, передает RT.
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