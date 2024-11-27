В России ускорилось обновление городских автобусов. Это один из результатов отказа от бюрократии и оптимизации процесса выдачи разрешений и лицензий перевозчикам. По итогам обсуждения в Общественной палате 27 ноября, руководитель подкомиссии по автотранспорту общественного совета при Ространснадзоре, президент Московского транспортного союза Юрий Свешников объяснил URA.RU, что реформа, которую провело правительство, существенно облегчило работу пассажирским компаниям.
Проект оптимизации получения лицензий и разрешений, который курирует вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, запущен в 2021 году в режиме пилота. В 2025-м правительство планирует сделать новый порядок постоянным. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. «Под этот закон уже на постоянной основе нужно будет скорректировать несколько десятков нормативно-правовых актов правительства и более сотни ведомственных», — рассказал на встрече в ОПРФ замруководителя аппарата правительства Сергей Вельмяйкин.
Раньше документы предприниматели подавали в бумажном виде, процесс занимал довольно много времени. Теперь более 400 видов разрешений доступно для получения через единый портал «Госуслуги». Количество запрашиваемых чиновниками документов уменьшилось в два раза — с восьми до четырех. Сроки рассмотрения заявлений также сокращены вдвое — с 43 до 21 рабочего дня. Это удалось сделать за счет оцифровки процессов и внутреннего документооборота. Предпринимателю не нужно подавать тот документ, который уже есть у государства, госорган сам берет его в другом ведомстве. Также на едином портале «Госуслуги» появился сервис досудебного обжалования, с помощью которого предприниматели могут оспорить отказ в выдаче разрешения.
Оптимизация упростит работу операторов автобусных пассажирских перевозок, пояснил URA.RU эксперт Юрий Свешников. «Перевозки пассажиров автобусами — единственный вид лицензируемой деятельности, который есть в автомобильном транспорте. По статистике, в год автобусы перевозят 11 млрд пассажиров — это больше, чем любой другой вид транспорта. Получение лицензий через единый портал „Госуслуги“ востребовано: на сегодня их выдано более 60 тысяч», — рассказал эксперт.
По условиям лицензирования перевозчики также должны вносить в реестр все свои автобусы. Сегодня в такие списки включено более 350 тысяч единиц подвижного состава. Только на федеральные деньги в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было поставлено более шести тысяч автобусов, еще больше бизнес покупает сам, отметил собеседник URA.RU.
До 2030 года в рамках нацпроектов нужно обновить 85% подвижного состава общественного транспорта. То есть из этих 350 тысяч автобусов большую часть нужно менять и новые вносить в реестр. Упрощение выдачи лицензий позволит перевозчикам не увязнуть в бумажной волоките и ускорит вывод новых машин на маршруты, отметил эксперт. «Главное в обновлении транспортного парка — это, конечно, финансирование, но если автобус не внесен в реестр, компании запрещено на нем перевозить пассажиров», — говорит Юрий Свешников.
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