Аналитик: время ли покупать доллар на фоне его экстремального роста

Инвестирование в доллары может быть рискованным занятием, так как рынок сейчас перегрет. Об этом сообщил экономический обозреватель ДЕНЬГИ 24 Евгений Беляков. Он отметил, что сегодня от покупки доллара можно как выиграть, так и проиграть.
«50/50. Можно купить и выиграть. А можно купить и проиграть. По данным аналитиков, валютный рынок сейчас очень сильно перегрет», — заявил Беляков в эфире Москва 24. Он также добавил, что справедливым курсом доллара на текущий момент считается примерно 100-105 рублей, и предположил, что доллар, вполне вероятно, может вернуться к этим значениям.
Аналитики подтверждают, что валютный рынок находится в состоянии значительного перегрева, что делает прогнозы крайне неопределенными. Инвесторам следует учитывать потенциальные риски и возможные колебания курса при принятии решений о покупке валюты.
Сегодня, 27 ноября, курс доллара достиг своего исторического максимума, достигнув отметки в 114 рублей впервые с 2022 года. Тогда американская валюта выросла до 110 рублей. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил URA.RU, что рост доллара связан с санкциями в отношении «Газпромбанка». Также в этом играет свою роль геополитическая ситуация в мире.
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