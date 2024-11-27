Стоимость доллара в Челябинске превысила 115 рублей

27 ноября 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Продажа доллара в Челябинске достигает отметки в 115,6 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рубль стремительно падает В Челябинске максимальная стоимость доллара 27 ноября составила 115,6 рублей. Минимальный курс обмена отечественной валюты на американскую установили в 107,5 рублей. Где выгодно купить и продать доллары — разбиралось URA.RU. Где выгодно купить валюту Минимальная стоимость доллара при покупке в банках Челябинска установлена в 107,5 рубля. По такому курсу валюту продает «АК Барс». По 108 и 108,9 рублей за доллар готовы предложить банки «Открытие» и «Уралсиб» соответственно. Цену в 109 рублей установили в «Газпромбанке», «Челябинвестбанке» и «Совкомбанке». Курс в «Сбербанке» остается на уровне 109,3 рубля, в «Газэнергобанке» и «Синаре» — 109,4 рубля, в «Цифра банке» — 109,5 рубля. За 109,9 валюту можно обменять в «Агророс Банке». В 111,5 рубля установили стоимость банк «Русский стандарт» и «Альфабанк», в 112 рублей — «ОТП банк». Дороже всего обмен обойдется челябинцам в банке «Пойдем» (114 рублей) и банке «ПСБ» (115,6 рубля). Где выгодно продать валюту На 27 ноября наиболее выгодное предложение в Челябинске выставил «ПСБ» банк — 109,7 рубля за доллар. «ОТП банк» предлагает 109 рублей за единицу, «Совкомбанк» — 107,5 рубля. По 107 рублей за доллар можно получить в «Цифра банке», по 106,2 — в банке «Зенит». В банке «Уралсиб» обмен установили в 105,9 рубля, а в «Газэнергобанке» и банке «Синара» — в 105,2 рубля. За 105 рублей валюту принимают в банках «Открытие» и «АК Барс», за 104,9 — в «Газпромбанке». В «Сбербанке» и банке «Агророс» курс установили в 104 рубля. По 103 рубля за доллар предлагают «Альфабанк», «Челябинвестбанк», а также банки «Русский стандарт» и «Пойдем». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске максимальная стоимость доллара 27 ноября составила 115,6 рублей. Минимальный курс обмена отечественной валюты на американскую установили в 107,5 рублей. Где выгодно купить и продать доллары — разбиралось URA.RU. Минимальная стоимость доллара при покупке в банках Челябинска установлена в 107,5 рубля. По такому курсу валюту продает «АК Барс». По 108 и 108,9 рублей за доллар готовы предложить банки «Открытие» и «Уралсиб» соответственно. Цену в 109 рублей установили в «Газпромбанке», «Челябинвестбанке» и «Совкомбанке». Курс в «Сбербанке» остается на уровне 109,3 рубля, в «Газэнергобанке» и «Синаре» — 109,4 рубля, в «Цифра банке» — 109,5 рубля. За 109,9 валюту можно обменять в «Агророс Банке». В 111,5 рубля установили стоимость банк «Русский стандарт» и «Альфабанк», в 112 рублей — «ОТП банк». Дороже всего обмен обойдется челябинцам в банке «Пойдем» (114 рублей) и банке «ПСБ» (115,6 рубля). На 27 ноября наиболее выгодное предложение в Челябинске выставил «ПСБ» банк — 109,7 рубля за доллар. «ОТП банк» предлагает 109 рублей за единицу, «Совкомбанк» — 107,5 рубля. По 107 рублей за доллар можно получить в «Цифра банке», по 106,2 — в банке «Зенит». В банке «Уралсиб» обмен установили в 105,9 рубля, а в «Газэнергобанке» и банке «Синара» — в 105,2 рубля. За 105 рублей валюту принимают в банках «Открытие» и «АК Барс», за 104,9 — в «Газпромбанке». В «Сбербанке» и банке «Агророс» курс установили в 104 рубля. По 103 рубля за доллар предлагают «Альфабанк», «Челябинвестбанк», а также банки «Русский стандарт» и «Пойдем».