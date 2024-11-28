В России определили кредитный рейтинг отечественных компаний

Рейтинговое агентство АКРА составило кредитный рейтинг российских компаний на конец 2024 года. ГК «А101» второй год подряд подтверждает свой рейтинг на уровне «А(RU), прогноз стабильный». Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, такого показателя удалось достичь благодаря большому объему строительства, высоким продажам квартир и росту финансовой прозрачности.
«Агентство учитывало, в частности, уникальный опыт ГК „А101“ в реализации проектов комплексного освоения территории. Сегодня группа компаний остается одним из немногих российских застройщиков, полноценно реализующих подход комфортной городской среды. Также при оценке принимался во внимание значительный размер земельного банка в собственности — его площадь составляет 2,4 тысячи гектаров. По состоянию на ноябрь 2024 года текущий портфель строительства жилья составлял 1,4 млн квадратных метров», — рассказали в «А101».
За первые девять месяцев 2024 года объем продаж группы компаний составил 428 тысяч квадратных метров, что на 26% больше показателя за прошлый год. В денежном выражении продажи за отчетный период выросли на 29%, до 111 млрд рублей.
В Новой Москве доля спроса на квартиры «А101» на конец сентября составила 39% — это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом на столичном рынке жилья спрос на квартиры застройщика составляет 11% от общего объема. Таким образом, каждая девятая проданная в Москве квартира построена или строится ГК «А101».
Структуру управления компании рейтинговое агентство также оценивает на очень высоком уровне — АКРА отмечает рост финансовой прозрачности «А101». Кроме того, в этом году застройщик опубликовал годовую нефинансовую ESG-отчетность, где впервые представил свою стратегию устойчивого развития. Она основана на реализации во всех проектах девелопера концепции 15-минутного дружелюбного города, что подразумевает инвестиции в социальную инфраструктуру и добрососедство, поддержку развития предпринимательства, а также зеленое строительство.
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