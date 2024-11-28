В России определили кредитный рейтинг отечественных компаний

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ГК «А101» удалось достичь хороших результатов благодаря большому объему строительства и росту финансовой прозрачности
ГК «А101» удалось достичь хороших результатов благодаря большому объему строительства и росту финансовой прозрачности Фото:

Рейтинговое агентство АКРА составило кредитный рейтинг российских компаний на конец 2024 года. ГК «А101» второй год подряд подтверждает свой рейтинг на уровне «А(RU), прогноз стабильный». Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, такого показателя удалось достичь благодаря большому объему строительства, высоким продажам квартир и росту финансовой прозрачности.

«Агентство учитывало, в частности, уникальный опыт ГК „А101“ в реализации проектов комплексного освоения территории. Сегодня группа компаний остается одним из немногих российских застройщиков, полноценно реализующих подход комфортной городской среды. Также при оценке принимался во внимание значительный размер земельного банка в собственности — его площадь составляет 2,4 тысячи гектаров. По состоянию на ноябрь 2024 года текущий портфель строительства жилья составлял 1,4 млн квадратных метров», — рассказали в «А101».

За первые девять месяцев 2024 года объем продаж группы компаний составил 428 тысяч квадратных метров, что на 26% больше показателя за прошлый год. В денежном выражении продажи за отчетный период выросли на 29%, до 111 млрд рублей.

В Новой Москве доля спроса на квартиры «А101» на конец сентября составила 39% — это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом на столичном рынке жилья спрос на квартиры застройщика составляет 11% от общего объема. Таким образом, каждая девятая проданная в Москве квартира построена или строится ГК «А101».

Структуру управления компании рейтинговое агентство также оценивает на очень высоком уровне — АКРА отмечает рост финансовой прозрачности «А101». Кроме того, в этом году застройщик опубликовал годовую нефинансовую ESG-отчетность, где впервые представил свою стратегию устойчивого развития. Она основана на реализации во всех проектах девелопера концепции 15-минутного дружелюбного города, что подразумевает инвестиции в социальную инфраструктуру и добрососедство, поддержку развития предпринимательства, а также зеленое строительство.

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Рейтинговое агентство АКРА составило кредитный рейтинг российских компаний на конец 2024 года. ГК «А101» второй год подряд подтверждает свой рейтинг на уровне «А(RU), прогноз стабильный». Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, такого показателя удалось достичь благодаря большому объему строительства, высоким продажам квартир и росту финансовой прозрачности. «Агентство учитывало, в частности, уникальный опыт ГК „А101“ в реализации проектов комплексного освоения территории. Сегодня группа компаний остается одним из немногих российских застройщиков, полноценно реализующих подход комфортной городской среды. Также при оценке принимался во внимание значительный размер земельного банка в собственности — его площадь составляет 2,4 тысячи гектаров. По состоянию на ноябрь 2024 года текущий портфель строительства жилья составлял 1,4 млн квадратных метров», — рассказали в «А101». За первые девять месяцев 2024 года объем продаж группы компаний составил 428 тысяч квадратных метров, что на 26% больше показателя за прошлый год. В денежном выражении продажи за отчетный период выросли на 29%, до 111 млрд рублей. В Новой Москве доля спроса на квартиры «А101» на конец сентября составила 39% — это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом на столичном рынке жилья спрос на квартиры застройщика составляет 11% от общего объема. Таким образом, каждая девятая проданная в Москве квартира построена или строится ГК «А101». Структуру управления компании рейтинговое агентство также оценивает на очень высоком уровне — АКРА отмечает рост финансовой прозрачности «А101». Кроме того, в этом году застройщик опубликовал годовую нефинансовую ESG-отчетность, где впервые представил свою стратегию устойчивого развития. Она основана на реализации во всех проектах девелопера концепции 15-минутного дружелюбного города, что подразумевает инвестиции в социальную инфраструктуру и добрососедство, поддержку развития предпринимательства, а также зеленое строительство. Реклама. ООО «А101»» ИНН 7704810149
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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