Володин перечислил вступающие в силу в декабре законы

В декабре в России вступят в силу новые законы, направленные на урегулирование вопросов миграции и защиту традиционных ценностей. Одним из ключевых изменений станет запрет на участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка. Теперь сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам будут выдавать исключительно госучреждения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Посредникам запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения», — написал Володин в своем telegram-канале. Также повысились штрафы за подделку документов для незаконной миграции.
Кроме того, введены дополнительные меры по защите традиционных ценностей и семьи, включая запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Кроме того, по словам Володина, россиян защитят от пропаганды осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.
Участники спецоперации будут освобождены от уплаты исполнительского сбора. Решения о взыскании, принятые ранее, будут аннулированы. Оказание поддержки военнослужащим является ключевым приоритетом для Госдумы, подчеркнул Володин.
Помимо этого, теперь поменяются лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет. Одно из основных — требование р соблюдении схемы пропуска трафика через средства противодействия угрозам. Также в декабре вступают в силу меры по противодействию отмыванию денег.
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