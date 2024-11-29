Школьник из Екатеринбурга удушился, качаясь на гамаке для йоги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Мама пыталась самостоятельно реанимировать сына (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 12-летний подросток погиб от удушения дома, когда качался на гамаке для йоги. Полотно слишком сильно закрутилось у головы мальчика. Мама пыталась самостоятельно реанимировать сына, но приехавшие медики констатировали смерть. Информация об этом появилась в Telegram.

«Мальчик забрался на полотно почитать книжку. Ткань сильно закрутилась и перетянула горло. Мама была рядом и сразу попыталась спасти сына, начала реанимацию. К сожалению, это не помогло», — передает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 12-летний подросток погиб от удушения дома, когда качался на гамаке для йоги. Полотно слишком сильно закрутилось у головы мальчика. Мама пыталась самостоятельно реанимировать сына, но приехавшие медики констатировали смерть. Информация об этом появилась в Telegram. «Мальчик забрался на полотно почитать книжку. Ткань сильно закрутилась и перетянула горло. Мама была рядом и сразу попыталась спасти сына, начала реанимацию. К сожалению, это не помогло», — передает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...