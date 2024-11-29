Школьник из Екатеринбурга удушился, качаясь на гамаке для йоги

В Екатеринбурге 12-летний подросток погиб от удушения дома, когда качался на гамаке для йоги. Полотно слишком сильно закрутилось у головы мальчика. Мама пыталась самостоятельно реанимировать сына, но приехавшие медики констатировали смерть. Информация об этом появилась в Telegram.
«Мальчик забрался на полотно почитать книжку. Ткань сильно закрутилась и перетянула горло. Мама была рядом и сразу попыталась спасти сына, начала реанимацию. К сожалению, это не помогло», — передает telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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