Кулеба согласился с поражением Украины в СВО

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Украина находится в тяжелой ситуации, заявил Кулеба
Украина находится в тяжелой ситуации, заявил Кулеба Фото:
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Украина испытывает серьезные трудности на фронте, на данный момент у страны нет средств для изменения ситуации, и если так продолжится, Киев может проиграть. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем», — передает слова Кулебы издание Financial Times.

Он подчеркнул, что для ВСУ ситуация на поле боя действительно трудная, однако в начале 2022 года она была еще более тяжелой. Кулеба выразил недовольство тем, что на встречах некоторые европейские и американские эксперты задают вопросы о том, какие уступки готова предложить Украина. В ответ он акцентирует внимание на том, что первым делом необходимо понять, какие шаги готов предпринять президент России Владимир Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военную помощь. Он отметил, что Украина продолжит борьбу и имеет собственное производство, но этого недостаточно для победы.

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Украина испытывает серьезные трудности на фронте, на данный момент у страны нет средств для изменения ситуации, и если так продолжится, Киев может проиграть. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем», — передает слова Кулебы издание Financial Times. Он подчеркнул, что для ВСУ ситуация на поле боя действительно трудная, однако в начале 2022 года она была еще более тяжелой. Кулеба выразил недовольство тем, что на встречах некоторые европейские и американские эксперты задают вопросы о том, какие уступки готова предложить Украина. В ответ он акцентирует внимание на том, что первым делом необходимо понять, какие шаги готов предпринять президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военную помощь. Он отметил, что Украина продолжит борьбу и имеет собственное производство, но этого недостаточно для победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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