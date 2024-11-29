«Дым в глаза»: в Раде остались недовольными решениями Зеленского

Назначение нового начальника Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) при сохранении прежнего главнокомандующего можно рассматривать лишь как «пускание дыма в глаза». Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Если [Михаила] Драпатого только поставили вместо [Александра] Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от [главкома ВСУ Александра] Сырского, то это просто пускание дыма в глаза», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она добавила, что руководство ВСУ таким образом пытается протянуть до капитуляции и закрепить коррупцию.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Занимавший этот пост ранее Александр Павлюк был уволен без официального объявления причин.
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