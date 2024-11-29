Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России: главное об СВО за 29 ноября

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР — Воровское и Раздольное. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также ВС РФ впервые уничтожили украинский БПЛА Grey Widow. Главное об СВО к вечеру 29 ноября — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск Центр в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
«Торнадо» уничтожил операторов дронов ВСУ
Министерство обороны сообщило об ударе ВС РФ «Торнадо» по месту расположения операторов FPV-дронов подразделения «Птах Мадьяра» ВСУ в населенном пункте Журавка Харьковской области. В результате операции было уничтожено до 66 боевиков.
ВС РФ впервые уничтожили украинский БПЛА Grey Widow
В Минобороны сообщили о первом уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ Grey Widow. Российские вооруженные силы ликвидировали его в районе Васильевки, расположенной в Запорожской области. Отмечается, что эта операция стала первым задокументированным случаем уничтожения такого типа дронов в этом регионе.
Российские войска близки к тому, чтобы перерезать линию снабжения ВСУ в Курахово
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово. По его словам, ВС РФ продвинулись на несколько километров севернее Ясной Поляны в направлении села Константинополь, мимо которого лежит ключевая линия снабжения ВСУ в Курахово. Осталось всего несколько километров до момента, когда трасса окажется под огневым контролем ВС РФ.
Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области
Экипажи Ми-28НМ, входящие в состав смешанной тактической группы, произвели удачные ракетные удары по бронированной технике и живой силе противника в приграничной зоне Курской области. В процессе выполнения задач по поддержке наземных войск летчики осуществили пуски ракет, ориентируясь на указания авиационного наводчика, и уничтожили бронетехнику ВСУ, передает «Пятый канал».
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