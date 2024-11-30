Юрист опроверг, что у Блиновской исчез миллиардный долг

Юрист Иван Морозов опроверг, что у Блиновской исчез миллиардный долг

30 ноября 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

ИП Блиновской было упразднено в связи с банкротством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело блогера Елены Блиновской Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой службой сохраняется. Об этом сообщил юрист блогера и предпринимателя Иван Морозов. «Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет), так и есть», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что долг Блиновской исчез из базы данных. Об этом утверждал telegram-канал Shot. Блиновскую арестовали в 2023 году. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, а также легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. 15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой службой сохраняется. Об этом сообщил юрист блогера и предпринимателя Иван Морозов. «Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет), так и есть», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что долг Блиновской исчез из базы данных. Об этом утверждал telegram-канал Shot. Блиновскую арестовали в 2023 году. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, а также легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. 15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых.