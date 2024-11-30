Юрист опроверг, что у Блиновской исчез миллиардный долг

Юрист Иван Морозов опроверг, что у Блиновской исчез миллиардный долг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
ИП Блиновской было упразднено в связи с банкротством Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой службой сохраняется. Об этом сообщил юрист блогера и предпринимателя Иван Морозов.

«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет), так и есть», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что долг Блиновской исчез из базы данных. Об этом утверждал telegram-канал Shot.

Блиновскую арестовали в 2023 году. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, а также легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.

15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой службой сохраняется. Об этом сообщил юрист блогера и предпринимателя Иван Морозов. «Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет), так и есть», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что долг Блиновской исчез из базы данных. Об этом утверждал telegram-канал Shot. Блиновскую арестовали в 2023 году. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, а также легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. 15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...