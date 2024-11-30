Юрист опроверг, что у Блиновской исчез миллиардный долг

Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой службой сохраняется. Об этом сообщил юрист блогера и предпринимателя Иван Морозов.
«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет), так и есть», — сказал Морозов, его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что долг Блиновской исчез из базы данных. Об этом утверждал telegram-канал Shot.
Блиновскую арестовали в 2023 году. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, а также легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской из-за банкротства. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых.
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