30 ноября 2024

Спасатели пришли на помощь застрявшей в батарее юной жительнице Прикамья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинская помощь ребенку не потребовалась
Медицинская помощь ребенку не потребовалась Фото:

Спасатели Прикамья оказали помощь девочке, рука которой застряла в батарее. Инцидент произошел в Краснокамске, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«Помощь краснокамских спасателей потребовалась девочке, у которой рука застряла в батарее. Небольшое ЧП произошло по улице Рождественская. Прибывшие специалисты извлекли руку ребенка 2013 года рождения», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ребенку не потребовалась помощь медиков. Где в это время находились родители — не сообщается.

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Спасатели Прикамья оказали помощь девочке, рука которой застряла в батарее. Инцидент произошел в Краснокамске, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО). «Помощь краснокамских спасателей потребовалась девочке, у которой рука застряла в батарее. Небольшое ЧП произошло по улице Рождественская. Прибывшие специалисты извлекли руку ребенка 2013 года рождения», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ребенку не потребовалась помощь медиков. Где в это время находились родители — не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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