Медицинская помощь ребенку не потребовалась
Спасатели Прикамья оказали помощь девочке, рука которой застряла в батарее. Инцидент произошел в Краснокамске, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
«Помощь краснокамских спасателей потребовалась девочке, у которой рука застряла в батарее. Небольшое ЧП произошло по улице Рождественская. Прибывшие специалисты извлекли руку ребенка 2013 года рождения», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ребенку не потребовалась помощь медиков. Где в это время находились родители — не сообщается.
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