01 декабря 2024

Пушилин: ВСУ вцепились в Торецк и перебрасывают резервы в город

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ перебрасывают резервы в Торецк Фото:
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В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы в город. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает перебрасывать резервы. ВСУ активно используют беспилотники, как FPV, так и сбросовые. Устремления на Горловку по-прежнему очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале.

Также глава республики рассказал об успехах российской армии на нескольких направлениях. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижения идут с боями. В случае с Великой Новоселкой движение российские подразделения подступают с нескольких направлений, а в Часовом Яре противник укрепился на огнеупорном комбинате, но его оттуда выбивают.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что кадровые перестановки в командовании ВСУ, осуществленные президентом Украины Владимиром Зеленским повышают риск потери Киевом контроля над оставшейся частью ДНР. Военкор Юрий Котенок сообщал, что группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар.

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В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы в город. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает перебрасывать резервы. ВСУ активно используют беспилотники, как FPV, так и сбросовые. Устремления на Горловку по-прежнему очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале. Также глава республики рассказал об успехах российской армии на нескольких направлениях. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижения идут с боями. В случае с Великой Новоселкой движение российские подразделения подступают с нескольких направлений, а в Часовом Яре противник укрепился на огнеупорном комбинате, но его оттуда выбивают. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что кадровые перестановки в командовании ВСУ, осуществленные президентом Украины Владимиром Зеленским повышают риск потери Киевом контроля над оставшейся частью ДНР. Военкор Юрий Котенок сообщал, что группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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