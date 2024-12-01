Пушилин: ВСУ вцепились в Торецк и перебрасывают резервы в город

02 декабря 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают резервы в Торецк Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы в город. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает перебрасывать резервы. ВСУ активно используют беспилотники, как FPV, так и сбросовые. Устремления на Горловку по-прежнему очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале. Также глава республики рассказал об успехах российской армии на нескольких направлениях. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижения идут с боями. В случае с Великой Новоселкой движение российские подразделения подступают с нескольких направлений, а в Часовом Яре противник укрепился на огнеупорном комбинате, но его оттуда выбивают. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что кадровые перестановки в командовании ВСУ, осуществленные президентом Украины Владимиром Зеленским повышают риск потери Киевом контроля над оставшейся частью ДНР. Военкор Юрий Котенок сообщал, что группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы в город. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «В Торецке продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает перебрасывать резервы. ВСУ активно используют беспилотники, как FPV, так и сбросовые. Устремления на Горловку по-прежнему очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале. Также глава республики рассказал об успехах российской армии на нескольких направлениях. По словам Пушилина, на Красноармейском направлении продвижения идут с боями. В случае с Великой Новоселкой движение российские подразделения подступают с нескольких направлений, а в Часовом Яре противник укрепился на огнеупорном комбинате, но его оттуда выбивают. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что кадровые перестановки в командовании ВСУ, осуществленные президентом Украины Владимиром Зеленским повышают риск потери Киевом контроля над оставшейся частью ДНР. Военкор Юрий Котенок сообщал, что группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар.