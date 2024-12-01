В районе аэродрома в Челябинске был объявлен сигнал «Ковер»

Днем 29 ноября объявлен план «Ковер» в районе расположенного северо-западнее Челябинска военного аэродрома Шагол. Ограничение действовало 45 минут, написал telegram-канал Aviaincident.
«В 15:18 (мск) 29 ноября объявлен сигнал „Ковер“ с центром — КТА [контрольная точка аэродрома] а/д Шагол радиусом 10 км на всех высотах. Ограничений на деятельность ГА [гражданской авиации] не вводится», — сообщил telegram-канал.
В 16:03 по московскому времени сигнал был снят. «Ковер» активируется органами противовоздушной обороны только в исключительных случаях. Он требует от всех воздушных судов, находящихся в небе, немедленно приземлиться или покинуть район его действия.
Как URA.RU писало ранее, 29 ноября к садовому некоммерческому товариществу «Надежда», что недалеко от Шагола, стянулись силовики. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого в районе были слышны похожие на взрывы звуки.
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