Боец СВО рассказал о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области атакуют с большим количеством техники НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины активно атакуют позиции в Курской области, используя значительное количество военной техники. Об этом сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».

«Каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — сказал «Орел» в интервью РИА Новости.

Дополнительно «Орел» предоставил агентству кадры с места боев. На них демонстрируется уничтожение техники НАТО и артиллерийский огонь по танку ВСУ, который покидал зону боевых действий.

Более 50 тысяч человек из общего числа 160 тысяч временно перемещенных жителей Курской области уже вернулись в свои дома, заявил сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Алексей Кондратьев. Судьба почти пяти тысяч курян остается неизвестной.