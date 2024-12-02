Боец СВО рассказал о потерях ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
ВСУ в Курской области атакуют с большим количеством техники НАТО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины активно атакуют позиции в Курской области, используя значительное количество военной техники. Об этом сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».

«Каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — сказал «Орел» в интервью РИА Новости.

Дополнительно «Орел» предоставил агентству кадры с места боев. На них демонстрируется уничтожение техники НАТО и артиллерийский огонь по танку ВСУ, который покидал зону боевых действий.

Более 50 тысяч человек из общего числа 160 тысяч временно перемещенных жителей Курской области уже вернулись в свои дома, заявил сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Алексей Кондратьев. Судьба почти пяти тысяч курян остается неизвестной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины активно атакуют позиции в Курской области, используя значительное количество военной техники. Об этом сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел». «Каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — сказал «Орел» в интервью РИА Новости. Дополнительно «Орел» предоставил агентству кадры с места боев. На них демонстрируется уничтожение техники НАТО и артиллерийский огонь по танку ВСУ, который покидал зону боевых действий. Более 50 тысяч человек из общего числа 160 тысяч временно перемещенных жителей Курской области уже вернулись в свои дома, заявил сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Алексей Кондратьев. Судьба почти пяти тысяч курян остается неизвестной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...